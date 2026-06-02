Sofia Barillà | la ragazza di 20 anni trovata morta in casa mentre era in Erasmus in Portogallo L' ultima telefonata con la zia

Una giovane di 20 anni, in Erasmus in Portogallo, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Era sola, poiché le coinquiline non erano in casa al momento. Durante una telefonata con la zia, avrebbe avuto un malore improvviso, interrompendo bruscamente la conversazione. Nessuno è riuscito ad intervenire. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

In quel momento era sola: le coinquiline non erano in casa. Nessuno ha potuto aiutarla. Al telefono con la zia, all'improvviso avrebbe avuto un malore: la sua voce si è interrotta di colpo. È morta così Sofia Barillà, studentessa universitaria palermitana che aveva da poco compiuto 20 anni. I. 🔗 Leggi su Today.it

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Sofia Barillà, studentessa 20enne muore in Erasmus a Lisbona: disposta l'autopsia

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