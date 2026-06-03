Roland Fischnaller continuerà a gareggiare nel snowboard anche nel 2027, quando avrà 46 anni. La decisione è stata annunciata con l’ufficializzazione delle squadre italiane per la stagione 2026-27, smentendo le voci di un possibile ritiro. Fischnaller, che aveva annunciato il ritiro in passato, ha deciso di restare in attività e difendere il titolo mondiale conquistato. La sua presenza rappresenta una novità per la squadra nazionale di snowboard.

L’ufficializzazione delle squadre italiane di snowboard per la stagione 2026-27 ha portato con sé un’inattesa notizia, ossia il proseguimento della carriera di Roland Fischnaller. Il sudtirolese compirà 46 anni il prossimo 19 settembre. Dunque, è già più vicino alla 50 primavere di quanto non lo sia alla fatidica soglia degli “anta”, ormai valicata da un lustro abbondante! Il 2025-26 avrebbe dovuto essere il suo ultimo inverno da atleta, dopodiché si sarebbe dedicato alla vita bucolica, stando alle sue parole. “Dalla primavera mi vedo come il classico contadino dell’Alto Adige, ogni mattina in stalla e la giornata a fianco della mia famiglia. Magari anche con una medaglia olimpica al collo” aveva detto alla vigilia dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, Roland Fischnaller ci ripensa! Non si ritira e nel 2027 difenderà l’oro mondiale a 46 anni!

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