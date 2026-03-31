Nel primo giorno dei Campionati Italiani di snowboard alpino 2026, Roland Fischnaller ha conquistato la vittoria nella gara di PGS. La competizione si è svolta sulla pista di montagna, con i partecipanti che hanno affrontato le prime manche in condizioni di neve variabile. Domani è prevista l'ultima gara della carriera del noto atleta, che potrebbe chiudere così la sua lunga esperienza in questa disciplina.

La giornata inaugurale dei Campionati Italiani di snowboard alpino 2026 si è conclusa con le vittorie di Roland Fischnaller e Jasmin Coratti, che si sono aggiudicati la medaglia d’oro nel gigante parallelo andato in scena sulla pista Pra di Tori di Carezza, sede della rassegna tricolore assoluta che mette fine alla stagione agonistica degli specialisti azzurri della tavola. Fischnaller si è tolto la soddisfazione di aggiudicarsi il titolo nazionale di PGS a 45 anni suonat i, in quella che dovrebbe essere l’ultima manifestazione della sua incredibile carriera. “Capitan Fisch” aveva infatti manifestato nei mesi scorsi la volontà di ritirarsi al termine della stagione olimpica di Milano Cortina, quindi vedremo se lo slalom parallelo di domani sarà effettivamente il suo ultimo impegno agonistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, Roland Fischnaller trionfa nel PGS dei Campionati Italiani. Domani l’ultima gara della carriera?

Articoli correlati

Snowboard: è il giorno del PGS, la gara delle Olimpiadi per l’Italia. Roland Fischnaller guida gli azzurriIl gigante parallelo sarà uno degli appuntamenti clou in casa Italia per lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nonché l’unica prova...

Snowboard: Roland Fischnaller al comando nel PGS di Rogla dopo le qualificheUltimo appuntamento prima delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Roland Fischnaller

Discussioni sull' argomento Snowboard alpino azzurro al top, ma col rimpianto olimpico; Tutti i podi dell'Italia nella stagione 2025/2026: azzurri da record!.

Snowboard, Roland Fischnaller in trionfo nel PGS ai Campionati Italiani. Domani l’ultima gara della carriera?La giornata inaugurale dei Campionati Italiani di snowboard alpino 2026 si è conclusa con le vittorie di Roland Fischnaller e Jasmin Coratti, che si sono ... oasport.it

Roland Fischnaller si ritira: lascio lo snowboard per fare il contadinoRoland Fischnaller è uno degli snowboarder italiani più vincenti. Specialista dello slalom parallelo e del gigante parallelo, ha esordito in Coppa del Mondo nel 1999 e ha collezionato numerosi podi e ... it.blastingnews.com