A Roland Garros, Paolini si è ritirata dal torneo di doppio e non difenderà il titolo vinto lo scorso anno con Errani. Le due campionesse in carica non giocheranno insieme: Errani disputerà il torneo con una partner più giovane. La decisione di Paolini di ritirarsi è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Jasmine Paolini e Sara Errani, campionesse in carica nel doppio femminile, non difenderanno il titolo al Roland Garros, dove vinsero pure l’oro olimpico nel 2024. Jas, infatti, non si è iscritta, ed Errani farà coppia con la giovane promessa austriaca Lilli Taggert, allenata da Francesca Schiavone. Si tratta di una separazione soltanto momentanea della coppia che insieme ha vinto 9 tornei ed è salita al numero uno del mondo di specialità, ma di una semplice pausa di riflessione della toscana per concentrarsi sul singolare. Paolini, non difendendo il titolo a Roma in singolare, è uscita dalla top ten (ora è n.13) e al primo turno di Parigi è attesa da una sfida complicata contro l’ucraina Yastremska, n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roland Garros, Paolini si ritira dal doppio: non difenderà il titolo vinto con Errani

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