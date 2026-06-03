Roland Fischnaller ha deciso di non ritirarsi e continuerà a gareggiare nella prossima stagione. Il veterano dello snowboard, già vincitore di un oro, si prepara a difendere il titolo a 46 anni. La sua scelta prosegue nel tentativo di rimanere in attività fino alla stagione 2026-27. L’atleta azzurro ha annunciato di aver deciso di posticipare il ritiro e di continuare a competere.

Roland Fischnaller rinvia il ritiro: il veterano azzurro dello snowboard prolunga la carriera e si prepara per la stagione 2026-27 nella quale sarà chiamato a difendere l’oro a 46 anni. L’ufficializzazione delle squadre italiane di snowboard per la stagione 2026-27 porta con sé una notizia inattesa: Roland Fischnaller fa ancora parte del gruppo agonistico. Il campione altoatesino, che compirà 46 anni il 19 settembre, ha deciso di non abbandonare la carriera agonistica. Inizialmente il ritiro era stato programmato al termine dell’inverno, ma la delusione olimpica potrebbe aver fatto cambiare idea al campione. Fischnaller ha spesso dichiarato di volersi dedicare alla vita personale, magari dopo aver conquistato un podio ai Giochi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Snowboard, Roland Fischnaller ci ripensa: non si ritira e difende l’oro

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