Smontiamo l’enciclica sull’Ai Ad esempio troppi concetti vaghi

L’enciclica sull’Intelligenza Artificiale si concentra su concetti generici e poco definiti, secondo alcuni analisti. Viene criticata per contenere affermazioni vaghe e generalizzazioni che risultano difficili da verificare. La documentazione include numerosi passaggi che sembrano privi di dati concreti e si basa su idee che non approfondiscono aspetti tecnici o pratici dell’AI. La chiarezza e la precisione sono state evidenziate come punti deboli del testo.

Siamo smontando pezzo per pezzo l’enciclica di Papa Leone, una sbalorditiva collazione di prosperi e fallacie che la metà basta. 9) L’enciclica afferma che il pluralismo culturale è una ricchezza, ma che nessuno, a parte la Chiesa, possiede totalmente la verità. Il papa vuole tenere insieme l’apertura dialogica e l’esclusività dottrinale. Tutta l’argomentazione ne viene indebolito. 10) L’enciclica presenta la Chiesa come promotrice di dignità, pace, dialogo e fraternità, chiedendo perdono per qualche errore del passato (la tolleranza dello schiavismo). Così facendo minimizza le alleanze con poteri autoritari, il colonialismo missionario, le sue discriminazioni strutturali (a quando un papa donna?). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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