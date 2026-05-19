Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima Lettera Enciclica, dal titolo "Magnifica Humanitas ", sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La Lettera Enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del Documento avrà luogo il 25 maggio 2026, alle ore 11.30, alla presenza dello stesso Leone XIV. Questo intervento diretto alla presentazione, da parte di Prevost alla sua enciclica, è una 'prima volta' per un Pontefice. L'evento si svolgerà presso l'Aula del Sinodo e i relatori - riferisce la sala stampa vaticana - saranno: il card. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pronta "Magnifica Humanitas", la prima enciclica di Leone è sull'AI. Esce il 25 maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pronta la prima enciclica di Papa Leone XIV: è sull'Intelligenza artificiale

Sullo stesso argomento

Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica il 25 maggio: “Magnifica Humanitas”Papa Leone XIVsi prepara a promulgare la suaprima Lettera Enciclica, dal titoloMagnifica Humanitas, dedicata alla “custodia della persona umana nel...

‘Magnifica humanitas’, prima enciclica di Papa Leone XIV. Pubblicazione 25 maggioS’intitola ‘Magnifica Humanitas’ la prima lettera enciclica di Leone XIV “Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”.

Pronta la prima enciclica di Leone, è sull'AI ed esce il 25 maggio. Magnifica Humanitas firmata il 15. La presenterà lo stesso Papa. #ANSA x.com

Magnifica Humanitas. Pronta la prima enciclica di Papa Leone. Faro sull'IAAGI - Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima Lettera Enciclica, dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Lo rende noto l ... msn.com

Papa Leone XIV, pronta prima enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificialeLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, pronta prima enciclica 'Magnifica Humanitas' sull'intelligenza artificiale ... tg24.sky.it