Smart working Vittimberga Inps | Per i giovani è libertà non solo benessere

Non solo un modo per ridurre lo stress o guadagnare tempo da dedicare alla famiglia. Per le nuove generazioni il lavoro da remoto rappresenta qualcosa di più profondo: uno strumento di libertà. A sostenerlo è Valeria Vittimberga, direttore generale dell’Inps, intervenuta al convegno “Lavoro da remoto: Nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie”. Secondo il vertice dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, lo smart working permette “di scegliere il proprio modello di vita, i ritmi e anche il luogo in cui vivere”, favorendo una società più equilibrata. “Quando uomini e donne hanno gli stessi strumenti per realizzare i propri desideri, si pianta il seme di una società più equa e giusta”, ha aggiunto Vittimberga. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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