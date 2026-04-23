Oggi si parla di come la musica e la cultura possano contribuire al benessere, oltre ai tradizionali aspetti economici. Un rappresentante di un ente previdenziale ha sottolineato il ruolo dei protagonisti culturali, evidenziando che il loro contributo va oltre le funzioni di assistenza sociale. La discussione si concentra sull'importanza di garantire accesso alla bellezza e alla crescita personale attraverso iniziative culturali.

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Il benessere non è soltanto sostenibilità economica, ma anche possibilità di elevazione personale e accesso alla bellezza. L'Inps, quindi, oltre al ruolo di ente previdenziale, è anche un protagonista culturale. Questo tipo di manifestazione culturale è profondamente legata alle corde dell'istituto, che sono quelle di un'amministrazione sempre più vicina alla popolazione, non soltanto attraverso le prestazioni di welfare che tutti i giorni noi forniamo presso le nostre sedi, ma anche attraverso la promozione della coesione nazionale, con linguaggi vari, anche quelli del welfare culturale". Lo ha...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Musica, Vittimberga (Inps): "Protagonisti culturali, non solo ente previdenziale"

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