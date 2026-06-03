Siti turistici off-limits per le persone con disabilità | solo 4 su 10 sono accessibili

Da udinetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Secondo una ricerca di Datis, solo il 40% dei siti turistici sono accessibili alle persone con disabilità. Lo studio, finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, ha analizzato l’accessibilità di diverse attrazioni turistiche in Europa. I dati indicano che meno di un sito su due è dotato di strutture e servizi adeguati per garantire l’accesso a tutti.

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Meno di un sito turistico su due è accessibile alle persone con disabilità. È questo il dato che emerge dalla ricerca di Datis – Digital pioneers of accessible tourism, iniziativa europea finanziata dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 e dedicata allo sviluppo di un turismo più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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