Siti turistici off-limits per le persone con disabilità | solo 4 su 10 sono accessibili
Secondo una ricerca di Datis, solo il 40% dei siti turistici sono accessibili alle persone con disabilità. Lo studio, finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, ha analizzato l’accessibilità di diverse attrazioni turistiche in Europa. I dati indicano che meno di un sito su due è dotato di strutture e servizi adeguati per garantire l’accesso a tutti.
Meno di un sito turistico su due è accessibile alle persone con disabilità. È questo il dato che emerge dalla ricerca di Datis – Digital pioneers of accessible tourism, iniziativa europea finanziata dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 e dedicata allo sviluppo di un turismo più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Some places on Earth are so secret and restricted
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