Consulenti Lavoro-Anffas | solo 10,9% persone con disabilità intellettive occupata attraverso canali istituzionali

Da webmagazine24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo recenti dati, solo il 10,9% delle persone con disabilità intellettive trova occupazione tramite canali istituzionali. Questa percentuale evidenzia come, oltre alle difficoltà culturali, esistano ostacoli concreti nel percorso lavorativo di queste persone. Le associazioni e i consulenti del settore sottolineano la necessità di interventi specifici per favorire un'inclusione più efficace nel mondo del lavoro.

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(Adnkronos) – Non sono solo le barriere culturali a ostacolare l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. A rendere ancora più difficile il percorso verso una reale inclusione lavorativa è la debolezza dei servizi di intermediazione, a partire dal collocamento mirato gestito dagli enti locali. I dati dell’indagine. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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