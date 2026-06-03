Una scossa di magnitudo 3,9 è stata registrata nel Tirreno meridionale, sotto le Isole Eolie. La scossa è stata avvertita debolmente dalla popolazione, anche se di intensità moderata. La percezione ridotta potrebbe essere dovuta alla profondità del sisma o alle caratteristiche geologiche del sottosuolo, che influenzano la trasmissione dell’energia sismica. La roccia del sottosuolo può agire come uno scudo, riducendo l’impatto delle onde sismiche sui centri abitati vicini.

Perché la scossa è stata percepita così poco nonostante la magnitudo?. Come fa la roccia a proteggere i centri abitati dall'energia sismica?. Cosa spinge la placca oceanica a sprofondare sotto l'arco calabro?. Quanti altri terremoti sopra magnitudo 5.0 sono avvenuti in questa zona?.? In Breve Epicentro localizzato tra Filicudi e Salina a 306 km di profondità.. Processo di subduzione della litosfera oceanica ionica sotto l'arco calabro.. Dal 1900 registrati circa venti eventi con magnitudo superiore a 5.0.. Due terremoti di magnitudo 5.8 avvenuti rispettivamente nel 2006 e 2016.. Terremoto di magnitudo 3.9 rilevato nelle Isole Eolie: scossa profonda nel Tirreno meridionale alle ore 05:51. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma di 3.9 nelle Eolie: scossa profonda nel Tirreno meridionale

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