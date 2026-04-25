Sisma nel Tirreno | scossa di magnitudo 3.7 al largo della Calabria

Sabato 25 aprile, nel Tirreno al largo di Paola, si è verificata una scossa di terremoto con magnitudo 3.7. L’evento sismico si è verificato a una profondità di 272 chilometri nel settore calabrese. Non ci sono segnalazioni di danni o di persone coinvolte. La zona è stata monitorata dai servizi di emergenza, che hanno confermato l’evento e la sua intensità.

? Cosa sapere Sisma di magnitudo 3.7 al largo di Paola nel Tirreno sabato 25 aprile.. L'evento è avvenuto a 272 chilometri di profondità nel settore calabrese.. Un sisma di magnitudo 3.7 ha colpito il Mar Tirreno alle 13:43 di questo sabato 25 aprile, con l’epicentro localizzato al largo della costa calabrese nordoccidentale, in prossimità della zona di Paola. I rilevamenti sismografici indicano che la perturbazione si è originata a una quota molto profonda, precisamente a 272 chilometri sotto il livello del mare. Questa distanza significativa tra la rottura della crosta e la superficie terrestre ha giocato un ruolo determinante nel limitare la propagazione delle onde d’urto, riducendo l’impatto percepibile dagli abitanti del territorio cosentino e delle aree costiere limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma nel Tirreno: scossa di magnitudo 3.7 al largo della Calabria TERREMOTO IN ITALIA: FORTISSIMA SCOSSA DI MAGNITUDO 5.1. PAURA PER LA POPOLAZIONE E ALLERTA Notizie correlate Terremoto di magnitudo 3,9 al largo della Calabria: avvertito anche in Puglia Nel primo pomeriggioL'articolo Terremoto di magnitudo 3,9 al largo della Calabria: avvertito anche in Puglia Nel primo pomeriggio proviene da Noi Notizie. Leggi anche: Sisma nel Pisano: scossa di magnitudo 3.0 sveglia la Toscana Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in mare al largo costa messinese; Terremoto al largo della Calabria, tra Paola e Amantea | DATI e MAPPE; Terremoto a Creta, forte scossa di magnitudo 5.8; Grecia, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.6 al largo del sud di Creta. Terremoto al largo della costa tirrenica cosentina, scossa di magnitudo 3.7COSENZA Scossa di terremoto al largo della costa cosentina, nel mar Tirreno. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un magnitudo 3.7 alle ore 13:43 ad una profondità di 272 km ... corrieredellacalabria.it Trema il Tirreno: scossa di magnitudo 3.3 avvertita sulla terrafermaPaura per un sisma localizzato a soli 6 chilometri di profondità. Segue una replica di magnitudo 2.3: monitoraggio in corso, ma non si registrano da ... zoom24.it POST-SISMA: NON SOLO RICOSTRUZIONE MA ANCHE RIGENERAZIONE SOCIALE E PER IL LAVORO CON 228 MILIONI di Paolo Trancassini Questore Camera dei Deputati Stamattina a Roma, insieme al Presidente Rocca, al Commissario Castelli, agli a - facebook.com facebook La scossa si è registrata all'alba di oggi e segue il sisma di ieri x.com