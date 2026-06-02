Una scossa di magnitudo 6.1 si è verificata nel Tirreno durante la notte, provocando spavento tra i cittadini e attivando i monitoraggi sismici. La profondità di 250 km ha ridotto i potenziali danni strutturali. Le autorità locali dei territori colpiti, tra Calabria, Puglia e Sicilia, hanno avviato verifiche su edifici pubblici e privati. Nessun danno grave è stato registrato nelle prime ore, e le operazioni di controllo sono in corso.

? Punti chiave Perché la profondità di 250 km ha evitato danni strutturali?. Come hanno reagito i comuni colpiti tra Calabria, Puglia e Sicilia?. Chi sta coordinando i monitoraggi tecnici sul territorio dopo la scossa?. Quali misure sta adottando la Protezione Civile per gestire le repliche?.? In Breve Epicentro localizzato a 250 km di profondità sotto la costa tirrenica cosentina. Protezione Civile guidata da Domenico Costarella attiva monitoraggi e verifiche territoriali. Coordinamento emergenza tra Calabria, Puglia e Sicilia con supporto di Fabio Ciciliano. Nessun danno strutturale o ferito segnalato dai Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma da 6.1 nel Tirreno: scossa notturna tra spavento e monitoraggi

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Il terremoto di magnitudo 6 nel mar Tirreno, una scossa quasi fantasma: è stato un evento rarissimo

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