Sisma da 5.8 nell’Oceano Pacifico | scossa sotto le coste dell’Oregon

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata sotto le coste dell’Oregon, nell’Oceano Pacifico. L’ipocentro si trova a circa 9 km di profondità. Il sisma è stato causato dal movimento tra le placche di Juan de Fuca e quella Nordamericana, che si sfiorano nella zona. Non sono stati segnalati danni o feriti.

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Perché l'ipocentro si trova a soli 9 km sotto il fondale?. Come interagiscono le placche di Juan de Fuca e Nordamericana?. Quali rischi presenta la Zona di Subduzione della Cascadia?. Cosa accadde nel gennaio del 1700 in quella stessa area?.? In Breve Ipocentro situato a 9 km di profondità sotto il fondale oceanico.. Interazione tra placche di Gorda, Juan de Fuca e Nordamericana.. Zona di Frattura di Blanco coinvolta per scivolamenti laterali.. Megasisma del gennaio 1700 con magnitudo tra 8.7 e 9.2.. Un sisma di magnitudo 5.8 scuote l’Oceano Pacifico al largo delle coste dell’Oregon. Un terremoto con una magnitudo pari a 5.8 ha colpito l’area oceanica situata in prossimità della costa occidentale degli Stati Uniti alle ore 12:53 italiane di questo mercoledì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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