Una scossa di magnitudo 6.2 si è verificata nel mare tra Calabria e Sicilia, a una profondità di circa 250 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Ragusa e in altre zone vicine. La grande profondità dell’evento sismico ha ridotto i danni, con poche segnalazioni di danni strutturali o feriti. Nessuna variazione significativa nei livelli delle onde sismiche è stata registrata nelle stazioni di monitoraggio.

? Punti chiave Perché la scossa è stata avvertita fino a Ragusa?. Come ha fatto la profondità di 250 km a limitare i danni?. Cosa ha causato la seconda perturbazione del terreno dopo il sisma?. Quali aree monitorano ora gli esperti per verificare la stabilità?.? In Breve Evento registrato dall'INGV a mezzanotte e dodici minuti.. Epicentro situato a 250 chilometri sotto il livello del mare.. Seconda perturbazione del terreno seguita alla scossa principale.. Energia sismica percepita chiaramente fino in provincia di Ragusa.. Terremoto di magnitudo 6.2 al largo della costa calabrese: scossa avvertita anche in provincia di Ragusa. Una violenta scossa sismica di magnitudo 6. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma da 6.2 sotto il mare: scossa profonda tra Calabria e Sicilia

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