La capsula Orion di Artemis II è rientrata nell'Oceano Pacifico, completando il suo viaggio. L'ammaraggio è avvenuto senza problemi e gli astronauti sono stati recuperati e portati a terra. Dopo dieci giorni passati nello spazio, le loro condizioni sono risultate buone. La missione si è conclusa secondo i piani previsti, senza incidenti o complicazioni.

Il viaggio della missione Artemis II si è ufficialmente concluso. La capsula Orion ha fatto rientro sulla Terra, ammarando nell’Oceano Pacifico al largo delle coste della California. Tutto è andato secondo i piani: la navicella è arrivata in acqua placidamente grazie ai paracadute ed è stata recuperata agganciandola a imbarcazioni speciali. I quattro astronauti a bordo sono risultati in buone condizioni di salute. Ma con un “imprevisto” in mare aperto. La fine della missione Artemis II, come è andata L'arrivo degli astronauti della Orion e "l'imprevisto" in mare Il messaggio di Trump agli astronauti: "Orgoglioso di voi" La fine della missione Artemis II, come è andata La missione della Nasa si è rivelata un successo pieno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La capsula Orion di Artemis II ritorna sulla Terra, ammaraggio nell'Oceano Pacifico e astronauti recuperati

Artemis II NASA, missione finita: gli astronauti fuori dalla capsula Orion dopo l’ammaraggio nel PacificoLa missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: Orion è ammarata nel Pacifico.

Artemis II, gli astronauti sono sulla Terra: l'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogrammaLa capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego.

EN VIVO: Regreso de ARTEMIS II a la Tierra – ¡AMERIZAJE HISTÓRICO TRAS ROMPER RÉCORD LUNAR!

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La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati - facebook.com facebook

La navetta Orion si sta avvicinando alla Terra, nel viaggio di ritorno della missione Artemis II che la porterà ad ammarare nell'oceano Pacifico alle 2,07 italiane dell'11 aprile. Sono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 h x.com