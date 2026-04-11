La capsula Orion di Artemis II ritorna sulla Terra ammaraggio nell' Oceano Pacifico e astronauti recuperati

Da virgilio.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La capsula Orion di Artemis II è rientrata nell'Oceano Pacifico, completando il suo viaggio. L'ammaraggio è avvenuto senza problemi e gli astronauti sono stati recuperati e portati a terra. Dopo dieci giorni passati nello spazio, le loro condizioni sono risultate buone. La missione si è conclusa secondo i piani previsti, senza incidenti o complicazioni.

Il viaggio della missione Artemis II si è ufficialmente concluso. La capsula Orion ha fatto rientro sulla Terra, ammarando nell’Oceano Pacifico al largo delle coste della California. Tutto è andato secondo i piani: la navicella è arrivata in acqua placidamente grazie ai paracadute ed è stata recuperata agganciandola a imbarcazioni speciali. I quattro astronauti a bordo sono risultati in buone condizioni di salute. Ma con un “imprevisto” in mare aperto. La fine della missione Artemis II, come è andata L'arrivo degli astronauti della Orion e "l'imprevisto" in mare Il messaggio di Trump agli astronauti: "Orgoglioso di voi" La fine della missione Artemis II, come è andata La missione della Nasa si è rivelata un successo pieno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - La capsula Orion di Artemis II ritorna sulla Terra, ammaraggio nell'Oceano Pacifico e astronauti recuperati

Artemis II NASA, missione finita: gli astronauti fuori dalla capsula Orion dopo l’ammaraggio nel PacificoLa missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: Orion è ammarata nel Pacifico.

Artemis II, gli astronauti sono sulla Terra: l'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogrammaLa capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego.

EN VIVO: Regreso de ARTEMIS II a la Tierra – ¡AMERIZAJE HISTÓRICO TRAS ROMPER RÉCORD LUNAR!

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