Sirpress di Nusco vertice in Prefettura | convocati sindacati e istituzioni

La Prefettura di Avellino ha convocato sindacati e istituzioni per martedì 9 giugno alle 11:00, in merito alla situazione della Sirpress Srl di Nusco.

Avellino, 3 giugno 2026 — La Prefettura di Avellino ha convocato per martedì 9 giugno, alle ore 11:00, un incontro istituzionale sulla situazione della Sirpress Srl di Nusco. La nota, a firma del Capo di Gabinetto De Felice e protocollata in data odierna con il numero 0051863, è stata inviata ai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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