in prefettura vertice sulla sicurezza

Nella serata tra il 13 e il 14 marzo, a Capalbio, si è verificato un grave episodio criminoso che ha portato a una riunione in prefettura. L'incontro ha visto coinvolti rappresentanti delle autorità locali e delle forze dell’ordine, che hanno discusso delle misure da adottare per aumentare la sicurezza nella zona. La riunione si è concentrata sulle azioni da mettere in atto per rispondere all’evento.

Il grave episodio criminoso verificatosi a Capalbio nella notte tra il 13 e il 14 marzo scorsi ha innescato una pronta e ferma reazione istituzionale volta a rafforzare la sicurezza sul territorio. Su convocazione del prefetto di Grosseto, Paola Berardino, si è tenuta in prefettura una riunione cruciale del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica focalizzata sull’esame congiunto della situazione e sull’individuazione di immediate e incisive misure di prevenzione e controllo. Al tavolo hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’ordine, il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, e il vicepresidente della Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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