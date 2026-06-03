Sirolo regina della danza | torna Dance Date | spettacoli dal vivo territori e neuroscienze

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, la danza contemporanea torna a Sirolo con l’evento Dance Date. Gli spettacoli dal vivo si svolgeranno in vari luoghi della Riviera del Conero, coinvolgendo artisti e coreografi. La manifestazione include performance di danza, approfondimenti sulle neuroscienze legate al movimento e momenti di condivisione culturale. La giornata si svolge in un contesto naturale e suggestivo, con il mare e il paesaggio come sfondo.