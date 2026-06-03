Sirolo regina della danza | torna Dance Date | spettacoli dal vivo territori e neuroscienze
Sabato 6 giugno, la danza contemporanea torna a Sirolo con l’evento Dance Date. Gli spettacoli dal vivo si svolgeranno in vari luoghi della Riviera del Conero, coinvolgendo artisti e coreografi. La manifestazione include performance di danza, approfondimenti sulle neuroscienze legate al movimento e momenti di condivisione culturale. La giornata si svolge in un contesto naturale e suggestivo, con il mare e il paesaggio come sfondo.
Sabato 6 giugno la danza contemporanea torna a essere protagonista nella splendida cornice della Riviera del Conero. Sirolo ospita la seconda edizione di Dance Date, una giornata interamente dedicata all'arte del movimento promossa da HUNT Compagnia Danza Contemporanea, insieme ad AMAT e con il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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