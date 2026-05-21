Dance Music Sport | a Fiumicino due giorni tra danza fitness e spettacoli

A Fiumicino si svolge una manifestazione di due giorni che unisce danza, musica, sport e benessere. L’evento si svolge in diverse location della città e coinvolge artisti, istruttori e appassionati provenienti da varie zone. Durante il fine settimana vengono organizzate esibizioni, workshop e spettacoli che interessano diverse discipline legate al movimento e all’arte. La manifestazione si rivolge a un pubblico di tutte le età, offrendo occasioni di partecipazione e intrattenimento.

Fiumicino, 21 maggio 2026 – Danza, musica, sport e benessere si incontrano a Fiumicino per una due giorni dedicata alle discipline artistiche e al movimento. Sabato 23 e domenica 24 maggio, presso il Salsedine, in via della Scafa 143, si terrà Dance Music Sport, evento organizzato da Orlandi Multiservice con un programma ricco di lezioni, stage, esibizioni, stand, mercatino e spettacoli. L’ingresso ha un costo di 10 euro e comprende la partecipazione alle attività previste nel corso delle due giornate. Sabato 23 maggio l’evento si svolgerà dalle 10 alle 24, mentre domenica 24 maggio dalle 10 alle 22. Il programma di sabato 23 maggio. La giornata di sabato entrerà nel vivo alle 12. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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