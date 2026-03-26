Venerdì 24 aprile 2026, presso il locale Der Mast a Brescia, si terrà una serata di speed date con apericena, iniziando alle ore 18. L’evento si svolge in presenza e prevede incontri rapidi tra partecipanti, con possibilità di scambiarsi sguardi e conversazioni brevi. È prevista anche un’area dedicata alla consumazione di aperitivi durante la serata.

Swipe a destra? Per una sera, meglio alzare lo sguardo e brindare dal vivo. Venerdì 24 aprile 2026 torna lo Speed Date al Der Mast, a partire dalle ore 18. 30. Un evento pensato per chi ha voglia di uscire dalla chat e incontrarsi davvero: uno speed date dinamico, informale e decisamente fuori dagli schemi. Il format è semplice quanto efficace: un apericena per rompere il ghiaccio (e magari anche qualche timidezza), seguito da una serie di brevi incontri tra partecipanti. Pochi minuti a testa, giusto il tempo per capire se scatta qualcosa. o almeno una risata. Per favorire un’esperienza più mirata, l’evento sarà suddiviso in due fasce d’età: 25-45 anni e 45-65 anni, offrendo così a tutti la possibilità di sentirsi a proprio agio e vivere la serata con leggerezza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Brescia: torna lo speed date “dal vivo” (con apericena) al Der Mast

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