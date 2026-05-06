Perugia e le novità del traffico a San Sisto | in arrivo zone 30 e piste ciclopedonali Un ponte attraverserà il viale

A San Sisto, nel quartiere di Perugia, sono previste nuove misure di traffico che includono l’istituzione di zone 30 e la realizzazione di piste ciclopedonali. Un ponte sarà costruito per attraversare il viale principale, migliorando la mobilità pedonale e ciclabile. Queste novità fanno parte di un progetto più ampio per incentivare la mobilità dolce nel quartiere, dopo l’introduzione del servizio di Metrobus.

Perugia, 6 maggio 2026 – Zone 30 e piste ciclabili: l’altra scommessa per San Sisto, dopo il Metrobus, è quella della mobilità dolce. Col passare dei mesi, infatti, l’amministrazione comunale sta mettendo in campo una delle linee programmatiche del proprio mandato, quella che misurano “una nuova idea di città e di mobilità, orientata verso un riequilibrio modale diretto a promuovere gli spostamenti sostenibili (a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici) con l’espressa finalità di inquinare meno l’ambiente e dare maggiore sicurezza alla collettività”. Tanto traffico in zona. Tra le zone del territorio comunale che maggiormente subiscono le...🔗 Leggi su Lanazione.it

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