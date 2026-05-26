Porto | sbloccati 200 milioni per progetto Servola ecco le grandi novità in arrivo

Notizia in breve

Sono stati sbloccati 200 milioni di euro per il progetto di sviluppo dell’area di Servola, che comprende la ferrovia e lo svincolo autostradale. Il piano prevede investimenti anche sul Molo VIII e l’elettrificazione della banchina del terminal passeggeri, ormai completata. I fondi rappresentano una parte significativa di un intervento complessivo di circa 199 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture portuali e logistiche della zona.