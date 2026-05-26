Porto | sbloccati 200 milioni per progetto Servola ecco le grandi novità in arrivo

Da triesteprima.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati sbloccati 200 milioni di euro per il progetto di sviluppo dell’area di Servola, che comprende la ferrovia e lo svincolo autostradale. Il piano prevede investimenti anche sul Molo VIII e l’elettrificazione della banchina del terminal passeggeri, ormai completata. I fondi rappresentano una parte significativa di un intervento complessivo di circa 199 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture portuali e logistiche della zona.

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Un progetto per lo sviluppo dell'area di Servola, con la ferrovia e lo svincolo autostradale, per un costo complessivo di 199 milioni di euro, nonché importanti investimenti sul Molo VIII e l’elettrificazione, ormai conclusa, della banchina del Trieste Terminal Passeggeri. Sono alcune delle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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