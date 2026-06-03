Sipari di Lucrezia | Il Teatro alla Rocca di Nepi

Da ezrome.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cosa: Prima edizione della rassegna teatrale Sipari di Lucrezia, con spettacoli che spaziano dalla commedia al dramma storico, passando per il teatro itinerante e inclusivo. Dove e Quando: Principalmente all’interno della suggestiva Rocca dei Borgia e per le vie del centro storico di Nepi, con appuntamenti scaglionati dal 5 al 21 giugno. Perché: Un’occasione unica per celebrare il trentesimo anniversario del Palio, unendo la valorizzazione del patrimonio storico alla partecipazione attiva della comunità. L’atmosfera incantata del Rinascimento torna a pervadere le antiche mura del viterbese, trasformando la storia in un palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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