Cosa: Prima edizione della rassegna teatrale Sipari di Lucrezia, con spettacoli che spaziano dalla commedia al dramma storico, passando per il teatro itinerante e inclusivo. Dove e Quando: Principalmente all’interno della suggestiva Rocca dei Borgia e per le vie del centro storico di Nepi, con appuntamenti scaglionati dal 5 al 21 giugno. Perché: Un’occasione unica per celebrare il trentesimo anniversario del Palio, unendo la valorizzazione del patrimonio storico alla partecipazione attiva della comunità. L’atmosfera incantata del Rinascimento torna a pervadere le antiche mura del viterbese, trasformando la storia in un palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sipari di Lucrezia: Il Teatro alla Rocca di Nepi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alberto Angela a Nepi e Caprarola: "Vi racconto i luoghi di Lucrezia Borgia"Nella puntata di questa sera di “Ulisse - Il piacere della scoperta”, condotto da Alberto Angela su Rai 1, vengono visitati il castello di Nepi e il...

Nepi, viaggio nella rocca amata dai Borgia tra misteri e panorami mozzafiatoNepi, paesino della Tuscia, si distingue per la sua rocca storica nota per essere collegata alla famiglia dei Borgia.

Temi più discussi: Sipari di Lucrezia: alla Rocca di Nepi la prima edizione della rassegna teatrale del Palio dei Borgia; Nepi si veste di storia con il Palio dei Borgia: il programma completo; A Nepi grande festa per la trentesima edizione dello storico Palio dei Borgia; A Nepi grande attesa per l’inizio del Palio dei Borgia.

Si alza il sipario di Marche Teatro: Il birraio di Preston apre la prosa. Duecento appuntamenti ad AnconaSessantuno appuntamenti, venti titoli, quattro produzioni Marche Teatro e un filo conduttore che attraversa un secolo di letteratura e pensiero: 900venticinque – d’annate ricorrenze.. Dal 5 al 9 ... ilrestodelcarlino.it

Il teatro amatoriale si prende la scena. Scocca l’ora di Sipari delle MarchePassione e creatività sono le protagoniste di Sipari delle Marche, rassegna di teatro amatoriale organizzata dal Gat Marche. In cartellone 14 appuntamenti che, nei prossimi mesi, accenderanno le ... ilrestodelcarlino.it