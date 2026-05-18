Alberto Angela a Nepi e Caprarola | Vi racconto i luoghi di Lucrezia Borgia

Nella puntata di questa sera di “Ulisse - Il piacere della scoperta”, condotto da Alberto Angela su Rai 1, vengono visitati il castello di Nepi e il palazzo Farnese a Caprarola. La trasmissione si concentra sui luoghi legati a Lucrezia Borgia, figura storica al centro dell’episodio. Le riprese mostrano gli ambienti e le testimonianze di queste location, che vengono presentate come parte del percorso narrativo dedicato alla figura di Lucrezia Borgia.

Il castello di Nepi e palazzo Farnese a Caprarola tra le location protagoniste di “Ulisse - Il piacere della scoperta”, il programma condotto da Alberto Angela su Rai 1, la cui puntata in onda questa sera, lunedì 18 maggio, è dedicata a Lucrezia Borgia. “La realtà di un mito”, il titolo.Chi era. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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