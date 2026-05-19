Nepi viaggio nella rocca amata dai Borgia tra misteri e panorami mozzafiato

Nepi, paesino della Tuscia, si distingue per la sua rocca storica nota per essere collegata alla famiglia dei Borgia. La fortezza si erge sopra l’antico centro abitato, caratterizzata da torri e bastioni che ne evidenziano la struttura difensiva. La posizione strategica permette di ammirare ampi panorami sull’Agro Falisco, mentre i dettagli architettonici raccontano un passato ricco di vicende legate al potere e alla storia del luogo. La rocca rappresenta uno dei simboli principali della zona, visibile da diversi punti del borgo.

Nepi è molto di più un borgo da cartolina della Tuscia, ma è un luogo dove pietra, potere e paesaggio sembrano ancora parlarsi: la sua rocca, legata al fascino dei Borgia, domina l’antico abitato con torri, bastioni e vedute che aprono lo sguardo sull’Agro Falisco. Un viaggio tra misteri, memorie rinascimentali e panorami capaci di trasformare una visita in una piccola avventura storico-artistica. LEGGI ANCHE: I ‘Dormienti’ di Mimmo Paladino a Palazzo Citterio: «In silenzio come nelle cattedrali» La rocca dei Borgia, tra potere e architettura militare. Immersa nella bellezza dell’Agro Falisco, la rocca di Nepi si alza sopra l’antichissimo borgo come una presenza scenografica: alta torre, bastioni massicci, mura possenti e quel profilo da fortezza che sembra fatto apposta per raccontare storie di papi, cardinali e famiglie ambiziose. 🔗 Leggi su Funweek.it

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