Sinner Ferrero si candida | Vorrei allenarlo sarebbe bellissimo

Juan Carlos Ferrero ha dichiarato di voler allenare Jannik Sinner, rivelando il desiderio di lavorare con il tennista. La proposta è stata espressa pubblicamente il 3 giugno.

(Adnkronos) – Juan Carlos Ferrero vuole allenare Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 3 giugno, il coach spagnolo che ha 'costruito' i successi di Carlos Alcaraz, ha parlato della possibilità di diventare un giorno il nuovo allenatore dell'azzurro, nonostante sia il primo grande rivale del numero 2 del mondo: "Qualche mese fa, avrei detto di no: la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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