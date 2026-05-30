Benitez ha dichiarato che candidarsi per allenare la nazionale italiana sarebbe un’esperienza interessante. Ha aggiunto che la prospettiva lo stimola, anche se non ha ancora presentato una candidatura ufficiale. Nel frattempo, ha elogiato l’operato di Allegri, definendolo un allenatore adatto a guidare il Napoli. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui piani futuri.

Benitez, allenatore, ha parlato così della possibilità di sedersi sulla panchina dell’Italia. Le sue dichiarazioni. Rafa Benitez non si nasconde e lancia un chiaro messaggio alla Federazione Italiana: la panchina della Nazionale azzurra è un obiettivo più che gradito. L’esperto allenatore spagnolo, che vanta un passato in Serie A con Inter e Napoli (prima delle avventure con Real Madrid, Newcastle, Everton, Celta Vigo e Panathinaikos), ha da poco concluso il suo ultimo incarico in Grecia ed è pronto per una nuova affascinante sfida sportiva. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Ai microfoni... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Benitez si candida per l’Italia: «Sarebbe intrigante». Poi promuove Allegri al Napoli

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