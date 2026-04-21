Thuram a Mediaset | Partita fantastica Vincere due trofei? Sarebbe bellissimo soprattutto per…
Dopo la partita tra Inter e Como, il difensore nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Thuram ha definito la match come “fantastica” e ha parlato della possibilità di conquistare due trofei, sottolineando quanto sarebbe bello per la squadra e i tifosi. L’intervista si è svolta al termine dell’incontro, con il giocatore che ha commentato l’andamento della sfida e i progetti futuri.
Bastoni Barcellona, Flick parla così del mercato: «Vanno prese le giuste decisioni. Non possiamo permetterci sciocchezze perché.» Calciomercato Inter, missione centrocampo: Chivu vuole questi tre in rosa. Strategia già delineata Mercato Inter, suggestione Nico Paz: stasera la sfida in Coppa Italia. E per giugno prende corpo uno scenario inaspettato Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Settore Giovanile Inter, tripla vittoria per le Under e con lo stesso risultato: ecco le avversarie agli ottavi.🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Dumfries svela: «Ogni partita è una finale e vogliamo vincere tutti e due trofei. Io non non guardo a Napoli o a un’altra squadra, guardo solo all’Inter»
Hiljemark post Pisa-Milan: “Tatticamente partita fantastica. Abbiamo dormito in due occasioni e preso due gol”Oscar Hiljemark, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Inter-Como, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Callegari mette 'like' a Thuram: Finalmente leader; Thuram segna e 'chiama' Palestra all'Inter: Gli ho detto di continuare così, è forte; Inter, Chivu vuole il ‘doblete' e pensa a Bonny con Thuram.
Thuram a Sport Mediaset: La Coppa Italia è un obiettivo stagionaleMarcus Thuram parla a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Como anche ai microfoni di Sport Mediaset: Sarà importantissima stasera, la Coppa Italia è un nostro obiettivo stagionale. Ogni gio ... msn.com
Thuram: Vogliamo fare una grande partita, la Coppa Italia è un nostro obiettivoIntervistato da Mediaset prima di Inter-Como, Marcus Thuram ha rilasciato queste dichiarazioni prima della semifinale di Coppa Italia ... msn.com
Thuram abbandona l’intervista con Mediaset e corre a saltare con i tifosi. Incontenibile. facebook
Thuram #InterComo #CoppaItaliaFrecciarossa x.com