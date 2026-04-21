Thuram a Mediaset | Partita fantastica Vincere due trofei? Sarebbe bellissimo soprattutto per…

Dopo la partita tra Inter e Como, il difensore nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Thuram ha definito la match come “fantastica” e ha parlato della possibilità di conquistare due trofei, sottolineando quanto sarebbe bello per la squadra e i tifosi. L’intervista si è svolta al termine dell’incontro, con il giocatore che ha commentato l’andamento della sfida e i progetti futuri.