Sindrome Dup15q | la rete di nonsolo15 APS per le famiglie di Varese

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una rete di supporto locale si occupa di fornire informazioni e assistenza alle famiglie di bambini con la sindrome Dup15q a Varese. La diagnosi di questa condizione può comportare alterazioni nel movimento e nelle capacità comunicative, influenzando la routine quotidiana. Le famiglie si confrontano con le sfide legate alle conseguenze cliniche, che richiedono interventi specifici. La rete offre supporto pratico e informazioni per affrontare le necessità legate alla gestione della sindrome.

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Come cambia la vita quotidiana dopo una diagnosi di Dup15q? Quali sono le conseguenze cliniche della sindrome sul movimento e la comunicazione? Come può un gruppo di madri trasformare l'isolamento in una rete? In che modo il 5x1000 sostiene concretamente i percorsi terapeutici??? In Breve Associazione fondata nel 2008 da un gruppo di madri per supportare la sindrome Dup15q. Referenti contattabili sono Marco, Francesca e Christine per informazioni e supporto diretto. Donazio . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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