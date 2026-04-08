La Sindrome del bambino scosso i professionisti del ps pediatrico incontrano le famiglie

Un neonato tra le braccia, un pianto inconsolabile e la stanchezza che si accumula. In questi momenti, un gesto impulsivo può avere conseguenze gravi. I professionisti del settore pediatrico stanno incontrando le famiglie per affrontare la questione della

Un neonato tra le braccia, un pianto inconsolabile, la stanchezza che pesa sulle spalle. Un istante, un gesto impulsivo che può cambiare tutto. L’11 e il 12 aprile, in oltre 150 città italiane, tornano le Giornate nazionali di prevenzione della Shaken baby syndrome, promosse nell’ambito della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“Non scuoterlo!”, le iniziative a Parma per prevenire la Sindrome del bambino scossoIn occasione delle Giornate nazionali dell’11 e 12 aprile saranno allestiti punti informativi all’ospedale Maggiore e a Vaio, mentre il municipio di...

Messina: 3 giorni per fermare la sindrome del bambino scossoLa campagna nazionale di prevenzione contro la sindrome del bambino scosso si sta attivando con iniziative concrete nel territorio dell’Asp di...

Temi più discussi: Sindrome del bambino scosso: le iniziative di AUSL e S.Orsola in occasione della giornata nazionale; Sindrome del bambino scosso, prevenzione e informazione in 150 città con la campagna NonScuoterlo!; Potenza, il 12/04 Giornata sindrome bambino scosso; Sindrome del bambino scosso, 'per la prevenzione cruciale l'ascolto dei genitori'.

GIORNATE DI PREVENZIONE DELLA SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO: L'AOU SENESE PARTECIPAAll’Aou Senese, sabato 11 aprile, sarà allestito un info point dalle 10 alle 13 nei pressi del bar al Lotto 2, piano -1. Il personale della Pediatria, diretto dal professor Salvatore Grosso, fornirà ... oksiena.it

Sindrome del bambino scosso, in un caso su quattro può essere fataleSabato 11 e domenica 12 aprile tornano in tutta Italia le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome). (ANSA) ... ansa.it

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