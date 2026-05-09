Il sindaco ha nuovamente discusso dell’incremento dei posti negli asili nido comunali, affermando che questa misura mira a sostenere le famiglie residenti e attrarne di nuove, soprattutto per favorire l’occupazione nel settore locale. La questione è stata affrontata durante una riunione pubblica, con particolare attenzione alle iniziative di rete per rendere più accessibili i servizi per l’infanzia.

"Anche oggi abbiamo sentito il sindaco Isola parlare dell’aumento dei posti negli asili nido, come strumento per sostenere le famiglie che vivono a Faenza e quelle che vorrebbero trasferirsi qui per lavorare nelle nostre aziende. Peccato che nel bilancio previsionale, siano previsti zero investimenti e nessun aumento di posti". Così Claudio Miccoli interviene dopo il confronto pubblico con Confartigianato che si è svolto nella serata di giovedì. "È facile – aggiunge il candidato sindaco sostenuto da Lega e Forza Italia – parlare di attrattività, lavoro e natalità. Più difficile è mettere risorse, idee e strumenti concreti. Se vogliamo che Faenza possa essere una città dove una giovane famiglia può vivere, lavorare e crescere figli, il tema dei servizi educativi non può essere trattato solo a parole".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Miccoli: "Asili nido di rete per aiutare le famiglie"

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Elezioni, Miccoli: Isola parla di nuovi posti negli asili nido, ma non ha previsto investimenti; Miccoli: Asili nido di rete per aiutare le famiglie.

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