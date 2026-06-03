Sindrome di Xia-Gibbs Unimore capofila di uno studio internazionale

Notizia in breve

Un importante studio sulla sindrome di Xia-Gibbs è stato pubblicato sull’American Journal of Medical Genetics Part A. La ricerca è stata condotta da un team multicentrico, con il coinvolgimento del dipartimento di Pediatria di un’università italiana, in collaborazione con altre università nazionali. Lo studio analizza le caratteristiche cliniche e genetiche della sindrome, e rappresenta un contributo significativo alla conoscenza della condizione. La pubblicazione evidenzia il ruolo di un’università come capofila in questo progetto internazionale.