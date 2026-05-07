Rara forma di Epilessia | l’Aou di Modena protagonista di uno studio internazionale

Un nuovo studio internazionale si concentra su alcune forme rare e severe di crisi epilettiche, conosciute come NORSE. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, attraverso il Centro Epilessie dell’Ospedale Civile di Baggiovara, è coinvolta in questa ricerca, con il responsabile del centro, docente universitario. La ricerca mira a comprendere meglio questa condizione poco comune e difficile da gestire.