Rara forma di Epilessia | l’Aou di Modena protagonista di uno studio internazionale
Un nuovo studio internazionale si concentra su alcune forme rare e severe di crisi epilettiche, conosciute come NORSE. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, attraverso il Centro Epilessie dell’Ospedale Civile di Baggiovara, è coinvolta in questa ricerca, con il responsabile del centro, docente universitario. La ricerca mira a comprendere meglio questa condizione poco comune e difficile da gestire.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con il Centro Epilessie dell'Ospedale Civile di Baggiovara, di cui è Responsabile il professor Stefano Meletti, docente Unimore, protagonista di uno studio rivoluzionario su alcune forme rare e aggressive di crisi epilettiche, note come NORSE.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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