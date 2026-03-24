Uno studio condotto da Radical Storage, piattaforma che opera in più di mille destinazioni globali, analizza il comportamento dei turisti durante le vacanze, evidenziando come spesso si comportino in modo meno ordinato rispetto alla vita quotidiana. La ricerca si concentra sulle abitudini e sui comportamenti osservati nei viaggiatori in diverse parti del mondo, offrendo un quadro sui cambiamenti di atteggiamento durante le ferie.

In vacanza ci sentiamo davvero più liberi di infrangere le regole? Secondo una ricerca condotta da Radical Storage, piattaforma globale di deposito bagagli presente in oltre mille destinazioni nel mondo, la risposta sembra essere sì. Il fenomeno ha anche un nome, “sindrome del turista”, un’espressione che descrive la tendenza a comportarsi in modo più impulsivo o fuori dagli schemi quando ci si trova lontani da casa e dalla routine quotidiana. Lo studio, basato su un sondaggio realizzato su oltre 1.200 viaggiatori, analizza abitudini e comportamenti dei turisti durante i viaggi e mette in luce un lato sorprendente, e a volte anche controverso, dell’esperienza della vacanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sindrome del turista: perché in vacanza ci comportiamo peggio? A spiegarlo uno studio di Radical Storage

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