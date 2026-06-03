Sindaco ' incompatibile' rompe il silenzio dopo la sentenza Condannato per un reato che non ho commesso

Dopo la conferma della sua incompatibilità con la carica di sindaco da parte della Corte d’Appello di Napoli, il primo cittadino di Frignano ha commentato con parole dure, affermando di essere stato condannato per un reato che non ha commesso. La decisione giudiziaria ha portato alla sua decadenza, e lui ha espresso amarezza e rammarico per quanto accaduto, definendo la situazione un’ingiustizia. Questa sentenza ha effetti diretti sulla sua posizione amministrativa.

“Ingiustizia è fatta”. Con parole dure e cariche di amarezza, il sindaco di Frignano Lucio Santarpia interviene per la prima volta dopo la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ha confermato la sua incompatibilità con la carica di primo cittadino, aprendo la strada alla sua decadenza una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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