Garlasco Andrea Sempio rompe il silenzio dopo le ultime notizie | Non ho commesso questo fatto atroce

Andrea Sempio ha rotto il silenzio in televisione, dichiarando di non aver commesso il fatto di cui è accusato. Dopo la chiusura delle ultime indagini, ha commentato le rivelazioni emerse, negando qualsiasi coinvolgimento. Le autorità avevano avviato nuove verifiche e analisi, che ora sono state rese note pubblicamente. Sempio ha espresso chiaramente la propria posizione in merito alle accuse che gli sono state rivolte.

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Andrea Sempio torna a parlare dopo gli ultimi clamorosi sviluppi delle nuove indagini su Garlasco. Il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha rotto il silenzio commentando in Tv le rivelazioni emerse dalla chiusura dell’inchiesta da parte della procura di Pavia, negando ancora una volta l’accusa di aver ucciso la 26enne. Le parole di Andrea Sempio Rispondendo alle domanda se sia tema di essere arrestato, Andrea Sempio ha risposto: “Spero che ciò non accada (essere arrestato, ndr) perché io questo fatto atroce non l’ho commesso. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia. Ad iniziare dai suoi parenti che ancora dopo 20 anni non vedono la parola fine relativamente all’aspetto giudiziario.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio dopo le ultime notizie: "Non ho commesso questo fatto atroce" Notizie correlate “Vedendo quello che ho visto…”. Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio su Alberto StasiIl caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a riaccendere il dibattito pubblico a quasi vent’anni dal delitto avvenuto nel 2007 a Garlasco. Garlasco, Alberto Stasi evita i giornalisti dopo le ultime notizie su Andrea Sempio: "Perdete il vostro tempo"Alberto Stasi non rilascia commenti ai giornalisti dopo la notizia delle accuse della Procura di Pavia contro Andrea Sempio nel caso di Garlasco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio: Ha ucciso lui Chiara Poggi; Caso Garlasco, il Generale Luciano Garofano: Andrea Sempio non può aver commesso quell'omicidio; La difesa di Sempio, 'valutiamo se chiamare come teste la ragazza della chat'; Garlasco, Sempio non parla: il fratello di Chiara Poggi invece sì. Cosa ha detto Marco. Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio dopo le ultime notizie: Non ho commesso questo fatto atroceAndrea Sempio ha commentato in Tv le ultime rivelazioni emerse dalla chiusura della nuova indagini sul delitto di Garlasco della procura di Pavia ... virgilio.it Garlasco, dalle intercettazioni la svolta su Andrea Sempio: ecco cosa sappiamo finoraGarlasco, nelle intercettazioni Andrea Sempio avrebbe parlato dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Cosa ha detto Marco Poggi ai pm. tgcom24.mediaset.it Nelle intercettazioni che gli inquirenti contestano ad Andrea Sempio, ci sarebbe anche un dialogo tra i suoi genitori relativo allo scontrino del parcheggio di Vigevano che costituiva il suo alibi per il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Il padre - facebook.com facebook 11 febbraio 2017, Andrea Sempio: " sembravano abbastanza dalla nostra parte [...] si vede che anche loro c'hanno voglia di finirla in fretta, infatti mi han chiesto le solite robe" x.com