Il sindaco di Taormina ha annunciato di aver individuato la targa dell’auto coinvolta nel tentato investimento di alcuni giovani fuori da una discoteca. Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente sia avvenuto durante l’uscita dal locale, con alcuni giovani che sarebbero stati quasi investiti. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare l’automobilista.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le prime ricostruzioni dell’episodio. A Taormina il sindaco Cateno De Luca ha comunicato importanti sviluppi su un episodio avvenuto all’uscita di una discoteca, dove alcuni giovani sarebbero stati quasi travolti da un’auto. Grazie alle segnalazioni arrivate direttamente alla segreteria del primo cittadino, è stata individuata la targa del veicolo ritenuto responsabile. Il dato è stato già trasmesso alle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche attraverso il commissariato di polizia. Secondo quanto riferito, un ragazzo è rimasto ferito con un sospetto trauma cranico, ma dopo le cure ricevute al pronto soccorso è stato già dimesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sindaco di Taormina: individuata la targa dell’auto coinvolta nel tentato investimento dei giovani fuori da una discoteca

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