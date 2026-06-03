Simposio sulla gentilezza al teatro Politeama

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno 2026, al Teatro Politeama-Garibaldi di Palermo, si svolgerà un simposio dedicato alla gentilezza. L’evento inizierà alle 8:30 e coinvolgerà oltre 500 studenti di scuole superiori e università della Città Metropolitana. La giornata sarà incentrata su tematiche legate al valore della gentilezza e vedrà la partecipazione di giovani provenienti da vari istituti scolastici e universitari della zona.