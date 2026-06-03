Simposio sulla gentilezza al teatro Politeama
Venerdì 5 giugno 2026, al Teatro Politeama-Garibaldi di Palermo, si svolgerà un simposio dedicato alla gentilezza. L’evento inizierà alle 8:30 e coinvolgerà oltre 500 studenti di scuole superiori e università della Città Metropolitana. La giornata sarà incentrata su tematiche legate al valore della gentilezza e vedrà la partecipazione di giovani provenienti da vari istituti scolastici e universitari della zona.
Venerdì 5 giugno 2026 con inizio alle ore 8:30, al Teatro Politeama-Garibaldi di Palermo si terrà una giornata dedicata alla “Gentilezza” che vedrà protagonisti oltre 500 giovani studenti di istituti scolastici e Università della Città Metropolitana di Palermo. Un'intera giornata tra filosofia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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