Giornata Internazionale del Jazz al via con tre appuntamenti al Teatro Politeama di Napoli

Domani al Teatro Politeama di Napoli si svolgerà la Giornata Internazionale del Jazz con tre eventi musicali. Il programma prevede le esibizioni di Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and Vansband All Stars e Alfa Mist. Le performance si terranno nel corso della giornata e sono aperte al pubblico. La manifestazione celebra la musica jazz attraverso questi tre concerti.

Domani inizia con tre appuntamenti la Giornata Internazionale del Jazz al Teatro Politeama di Napoli con Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and Vansband All Stars e Alfa Mist. Dalle celebrazioni per il centenario di Miles Davis alle nuove sperimentazioni musicali: Napoli ospita dal 28 al 30 aprile la terza edizione della Giornata Internazionale del Jazz. Tre i concerti in programma nel Teatro Politeama, in via Monte di Dio 80, per la manifestazione promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e organizzata da Arealive. Attesi sul palco grandi nomi della scena internazionale: la napoletana Eleonora Strino Quartet, l'americano Bill Evans and the Vansband Allstars - Miles Davis 100th Anniversary Tour e l'inglese Alfa Mist.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giornata Internazionale del Jazz, al via con tre appuntamenti al Teatro Politeama di Napoli Notizie correlate Giornata Internazionale del Jazz, eleonora Strino Quartet al Teatro Politeama di NapoliGiornata Internazionale del Jazz al Teatro Politeama di Napoli con Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and Vansband All Stars e Alfa Mist. Giornata Internazionale del Jazz al Politeama con Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and Vansband All Stars e Alfa MistDalle celebrazioni per il centenario di Miles Davis alle nuove sperimentazioni musicali: Napoli ospita dal 28 al 30 aprile la terza edizione della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giornata Internazionale del Jazz – III Edizione; UNESCO International Jazz Day 2026; ’Giornata del jazz’ a Roccatederighi. Musica e degustazioni; A Napoli tre concerti gratuiti per la giornata internazionale del jazz. Giornata internazionale del jazz, al Politeama gratis live Eleonora Strino, Bill Evans e Alfa MistGli eventi dal vivo il 28, 29 e 30 aprile. Apertura porte alle 20 e ingresso alle 21 fino ad esaurimento posti ... napoli.repubblica.it ’Giornata del jazz’ a Roccatederighi. Musica e degustazioniL’associazione ’Paesaggi Culturali’, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz che si celebra il 30 aprile, quest’anno rilancia e ... lanazione.it Leggi: https://www.gazzettadalba.it/2026/04/vinum-la-giornata-internazionale-del-jazz-si-intreccia-con-la-fiera-del-vino/ - facebook.com facebook