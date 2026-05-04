Filippo Caccamo al Teatro Politeama con Fuori di Tela

Dopo tre anni di successi e sold out in tutta Italia, l’artista è tornato a esibirsi dal vivo con il suo nuovo spettacolo al Teatro Politeama. Con un seguito di oltre due milioni e mezzo di persone su varie piattaforme social, ha portato sul palco un monologo scritto e interpretato da lui stesso, affrontando le follie del mondo scolastico attraverso un’ottica tragicomica. La serata ha visto un pubblico coinvolto e attento, pronto a ridere delle vicende rappresentate.

Dopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del “mondo scuola”, Filippo Caccamo – 2 milioni e mezzo di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok – è pronto a calcare la scena con il suo nuovo spettacolo Fuori di Tela (scritto e interpretato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Filippo Caccamo in Fuori di tela - L'intervista Notizie correlate Leggi anche: Filippo Caccamo al Donizetti con “Fuori di tela” Filippo Caccamo porta il suo nuovo spettacolo “Fuori di Tela” al Teatro NuovoDopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del “mondo scuola”, Filippo Caccamo (2 milioni e mezzo di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Filippo Caccamo in Fuori di Tela; Filippo Caccamo in Fuori di Tela a La Spezia Estate Festival 2026; C’è Caccamo. Ed è ’Fuori di tela’: La storia dell’arte è molto di più; Gli appuntamenti di oggi, giovedì 30 aprile, in città e provincia. Il 4 dicembre Filippo Caccamo arriva al Teatro Olimpico a RomaDopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del mondo scuola, Filippo Caccamo – 2 milioni e mezzo di follower – è in tour con il suo nuovo spettacolo ... rainews.it Filippo Caccamo in Fuori di Tela a La Spezia Estate Festival 2026Venerdì 7 agosto, alle ore 21.30, in piazza Europa di La Spezia, nell'ambito di La Spezia Estate Festival è in scena Filippo Caccamo con lo spettacolo Fuori di Tela. mentelocale.it “Fuori di Tela” arriva a Genova! Filippo Caccamo porta sul palco uno spettacolo unico, fatto di gag fulminanti, dialoghi esilaranti, situazioni surreali, musiche originali e un mondo di personaggi e scenografie sorprendenti. 19-20 maggio 2026 Politeama - facebook.com facebook