Simone Benedetti l' ex ballerino di Amici dopo una rissa al pronto soccorso

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Notte di tensione all’Aurelia Hospital, dove Simone Benedetti, ex ballerino di 'Amici', è stato coinvolto in una rissa. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione su eventuali feriti o dettagli sulla dinamica dell’accaduto. La polizia ha portato a termine i rilievi e ha allontanato le persone coinvolte. La vicenda è ancora sotto indagine.

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Notte di tensione all’Aurelia Hospital, dove Simone Benedetti, ex ballerino della terza edizione di 'Amici' (20032004), è stato protagonista di un violento alterco che ha richiesto l'intervento della polizia. L'uomo, oggi quarantenne e attivo nel mondo dei musical, si era presentato al pronto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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