Simone Benedetti ex di Amici è stato arrestato a Roma ha aggredito infermieri e Polizia in Pronto Soccorso

Da virgilio.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Simone Benedetti, ex concorrente di Amici, è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito infermieri e agenti di polizia nel pronto soccorso dell’Aurelia Hospital. L’episodio è avvenuto in seguito a un richiamo per aver fumato all’interno della struttura. La convalida dell’arresto è stata disposta dalle autorità, che hanno riferito delle violenze commesse dall’individuo durante le fasi di identificazione. Benedetti è stato portato in carcere e sono in corso ulteriori accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ex ballerino di Amici, Simone Benedetti, è stato arrestato. Il giovane, giunto in ospedale in seguito a un incidente, avrebbe iniziato una rissa prima con il personale sanitario dell’Aurelia Hospital, e dopo contro la polizia. È accusato di resistenza e violenza privata. Durante l’aggressione avrebbe anche minacciato di far saltare in aria l’intero reparto. Il giudice ha disposto la convalida dell’arresto e come misura cautelare l’obbligo di dimora nel Comune di Roma in attesa del processo. Simone Benedetti è stato arrestato Simone Benedetti, ex ballerino di Amici, è stato arrestato nella notte tra l’1 e il 2 giugno. Si trovava all’interno del pronto soccorso dell’Aurelia Hospital in seguito a un incidente stradale, quando avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente e fisicamente il personale sanitario. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

simone benedetti ex di amici 232 stato arrestato a roma ha aggredito infermieri e polizia in pronto soccorso
© Virgilio.it - Simone Benedetti ex di Amici è stato arrestato a Roma, ha aggredito infermieri e Polizia in Pronto Soccorso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Colleferro. Follia al Pronto Soccorso. Personale aggredito e triage bloccato. La Polizia di Stato ha denunciato un intero gruppo di famigliari e conoscentiIl 29 aprile, all'ospedale di Colleferro, si è verificata un'aggressione nel reparto di Pronto Soccorso.

Simone Benedetti ex di Amici arrestato a Roma, le minacce agli agenti: “Devono morire tutti”Simone Benedetti, ex ballerino di Amici, è stato arrestato a Roma dopo aver provocato il panico all’interno del Pronto Soccorso dell’Aurelia Hospital.

Argomenti più discussi: Firenze Suona Contest 2026: Lamar, Celidea, Alterni Interni, Mancino, Lost Name e Dettalele; Ev 15 - Associazione Sarabanda e Circo Zoé.

simone benedetti simone benedetti ex diEx ballerino di Amici arrestato: Simone Benedetti, le minacce alla polizia e la follia in ospedale – Faccio saltare in aria tuttoUna notte iniziata con un incidente stradale si è trasformata in un episodio di forte tensione all’interno dell’Aurelia Hospital di Roma. Protagonista Simone Benedetti, ex ballerino del talent Amici, ... msn.com

simone benedetti simone benedetti ex diSimone Benedetti ex di Amici arrestato a Roma, le minacce agli agenti: Devono morire tuttiSimone Benedetti, ex ballerino di Amici, è stato arrestato a Roma dopo aver scatenato il panico all'interno del Pronto Soccorso dell'Aurelia Hospital ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web