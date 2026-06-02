Simone Benedetti, ex concorrente di Amici, è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito infermieri e agenti di polizia nel pronto soccorso dell’Aurelia Hospital. L’episodio è avvenuto in seguito a un richiamo per aver fumato all’interno della struttura. La convalida dell’arresto è stata disposta dalle autorità, che hanno riferito delle violenze commesse dall’individuo durante le fasi di identificazione. Benedetti è stato portato in carcere e sono in corso ulteriori accertamenti.

L’ex ballerino di Amici, Simone Benedetti, è stato arrestato. Il giovane, giunto in ospedale in seguito a un incidente, avrebbe iniziato una rissa prima con il personale sanitario dell’Aurelia Hospital, e dopo contro la polizia. È accusato di resistenza e violenza privata. Durante l’aggressione avrebbe anche minacciato di far saltare in aria l’intero reparto. Il giudice ha disposto la convalida dell’arresto e come misura cautelare l’obbligo di dimora nel Comune di Roma in attesa del processo. Simone Benedetti è stato arrestato Simone Benedetti, ex ballerino di Amici, è stato arrestato nella notte tra l’1 e il 2 giugno. Si trovava all’interno del pronto soccorso dell’Aurelia Hospital in seguito a un incidente stradale, quando avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente e fisicamente il personale sanitario. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Simone Benedetti ex di Amici è stato arrestato a Roma, ha aggredito infermieri e Polizia in Pronto Soccorso

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