Un uomo è stato investito da un’auto nell’area dell’ospedale e, poco dopo, è scoppiato il caos tra i presenti. La polizia ha arrestato un ex ballerino, noto per aver partecipato a un talent televisivo tra il 2003 e il 2004, coinvolto nelle vicende che si sono verificare in ospedale. La scena si è svolta di notte, con feriti e momenti di tensione tra i presenti.

Una nottata di violenza e caos all’Aurelia Hospital di Roma si è conclusa con l’ arresto di Simone Benedetti, ballerino noto al pubblico per la sua partecipazione alla terza edizione di Amici di Maria De Filippi, nel 2003 – 2004. Il giovane artista, arrivato in ambulanza al pronto soccorso dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava in strada con il suo skate, ha scatenato il panico tra pazienti e personale sanitario con minacce di morte e aggressioni fisiche. Secondo la ricostruzione fornita dalle testimonianze dei presenti, l’episodio è iniziato quando Benedetti si è acceso una sigaretta nella sala d’attesa del pronto.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Investito da un’auto, poi il caos in ospedale: arrestato l’ex ballerino di Amici Simone Benedetti

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Driver in custody after plowing into crowd during Louisiana parade

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