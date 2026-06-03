Silo | il mistero si infittisce nel trailer ufficiale della terza stagione
Apple TV ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di Silo. La serie, basata su un romanzo, vede protagonisti personaggi che vivono in un mondo sotterraneo, lontano da una superficie inabitabile. La nuova stagione promette ulteriori sviluppi sulla trama e sui misteri che avvolgono questo ambiente chiuso. La data di uscita non è stata ancora annunciata.
Apple TV ha svelato l’attesissimo trailer della terza stagione di Silo, l’acclamata serie di fantascienza basata sulla trilogia letteraria bestseller firmata da Hugh Howey. Lo show, creato dal vincitore dell’Emmy Graham Yost nel ruolo di showrunner, si prepara a tornare sul piccolo schermo con un nuovo ciclo di dieci episodi che promette di sconvolgere le certezze degli spettatori, alternando le vicende del presente a un’inedita linea temporale ambientata nel passato. Il nuovo capitolo farà il suo debutto ufficiale su Apple TV il prossimo 3 luglio con la pubblicazione del primo episodio, seguito da un rilascio a cadenza settimanale ogni venerdì fino al finale di stagione programmato per il 4 settembre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Lord of Mysteries Specials | Official Trailer Reaction Mashup
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