Silo | il mistero si infittisce nel trailer ufficiale della terza stagione

Notizia in breve

Apple TV ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di Silo. La serie, basata su un romanzo, vede protagonisti personaggi che vivono in un mondo sotterraneo, lontano da una superficie inabitabile. La nuova stagione promette ulteriori sviluppi sulla trama e sui misteri che avvolgono questo ambiente chiuso. La data di uscita non è stata ancora annunciata.