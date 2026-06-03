Silo | il mistero si infittisce nel trailer ufficiale della terza stagione

Da universalmovies.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Apple TV ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di Silo. La serie, basata su un romanzo, vede protagonisti personaggi che vivono in un mondo sotterraneo, lontano da una superficie inabitabile. La nuova stagione promette ulteriori sviluppi sulla trama e sui misteri che avvolgono questo ambiente chiuso. La data di uscita non è stata ancora annunciata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Apple TV ha svelato l’attesissimo trailer della terza stagione di Silo, l’acclamata serie di fantascienza basata sulla trilogia letteraria bestseller firmata da Hugh Howey. Lo show, creato dal vincitore dell’Emmy Graham Yost nel ruolo di showrunner, si prepara a tornare sul piccolo schermo con un nuovo ciclo di dieci episodi che promette di sconvolgere le certezze degli spettatori, alternando le vicende del presente a un’inedita linea temporale ambientata nel passato. Il nuovo capitolo farà il suo debutto ufficiale su Apple TV il prossimo 3 luglio con la pubblicazione del primo episodio, seguito da un rilascio a cadenza settimanale ogni venerdì fino al finale di stagione programmato per il 4 settembre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

silo il mistero si infittisce nel trailer ufficiale della terza stagione
© Universalmovies.it - Silo: il mistero si infittisce nel trailer ufficiale della terza stagione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lord of Mysteries Specials | Official Trailer Reaction Mashup

Video Lord of Mysteries Specials | Official Trailer Reaction Mashup

Notizie e thread social correlati

House of the Dragon: la terza stagione si svela nel trailer ufficiale, cresce l’attesa per la “Battaglia della Gola”Il trailer ufficiale della terza stagione di House of the Dragon è stato pubblicato, annunciando il ritorno della serie il 21 giugno su HBO.

“Silo”: il trailer della stagione 3 svela le origini della distopia e la data d’uscita su Apple TVLa piattaforma di streaming ha pubblicato oggi il trailer ufficiale e le prime immagini della terza stagione di “Silo”, la serie sci-fi tratta dalla...

Si parla di: Silo terza stagione: ecco il trailer della serie sci-fi.

Silo 3 cambierà completamente genere? La nuova stagione introdurrà il vero mistero dietro l’apocalisseDopo due stagioni costruite quasi interamente dentro i confini claustrofobici del Silo 18, la terza stagione di Silo sembra pronta a trasformare radicalmente la serie Apple TV. I nuovi dettagli ... cinefilos.it

Silo 3, il teaser trailer della terza stagione della serie tv con Rebecca FergusonCon la diffusione del primo teaser ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), la terza stagione di Silo si affaccia finalmente all’attenzione del ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web