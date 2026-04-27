House of the Dragon | la terza stagione si svela nel trailer ufficiale cresce l’attesa per la Battaglia della Gola

Il trailer ufficiale della terza stagione di House of the Dragon è stato pubblicato, annunciando il ritorno della serie il 21 giugno su HBO. Nel video si anticipa la “Battaglia della Gola”, un evento centrale nella narrazione, e si prosegue con la rappresentazione della guerra civile Targaryen. La nuova stagione si presenta con immagini che mostrano scontri e personaggi coinvolti nel conflitto.

House of the Dragon torna su HBO il 21 giugno: il nuovo trailer della terza stagione scalda i motori per la colossale Battaglia della Gola e il prosieguo della guerra civile Targaryen. L'universo di House of the Dragon si prepara a tornare sul piccolo schermo con un'intensità senza precedenti. HBO ha recentemente rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione, confermando che i nuovi episodi debutteranno il prossimo 21 giugno 2026. Le immagini diffuse promettono uno spettacolo visivo ed emotivo monumentale, focalizzato sull'escalation del conflitto noto come la Danza dei Draghi, portando gli spettatori nel cuore della guerra civile che sta dilaniando la dinastia Targaryen.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - House of the Dragon: la terza stagione si svela nel trailer ufficiale, cresce l’attesa per la “Battaglia della Gola” Notizie correlate House of The Dragon: online il trailer della terza stagioneÈ finalmente online il trailer della nuova stagione di House of The Dragon in casa HBO. House of the Dragon 3: è guerra totale fra i Targaryen nel trailer della nuova stagioneLa terza stagione della serie prequel de Il trono di spade arriverà su Sky e in streaming in esclusiva su NOW a partire dal prossimo giugno, in... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: House of the Dragon 3, il trailer arriva domani! La guerra ha inizio. La Danza dei Draghi infiamma il mare: il trailer ufficiale di House of the Dragon 3 è svelatoGuarda il trailer ufficiale di House of the Dragon 3. La Danza dei Draghi esplode il 21 giugno su HBO: scopri i dettagli sulla Battaglia del Condotto. universalmovies.it House of the Dragon 3: fuoco, fiamme, dolore e la data di uscita nel nuovo trailerLa nuova stagione della serie prequel di Game of Thrones si presenta con un trailer ufficiale che svela anche la data di uscita ... libero.it