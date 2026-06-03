Siete dei fasci Spingiamoli Militanti della giovanile di FdI provocati all’esterno di una scuola per un volantino
Militanti della giovanile di un partito politico sono stati provocati all’esterno di una scuola durante la distribuzione di un volantino. Sono stati rivolti insulti come “Siete dei fasci” e “Spingiamoli”. Non sono stati riportati danni o conseguenze fisiche. La polizia ha preso nota degli episodi, ma non ci sono state denunce o interventi giudiziari. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra gli altri studenti.
Quanta paura può fare un volantino? A quanto pare tanta, considerando le reazioni che, ancora una volta, si sono avute in una scuola superiore di Torino questa mattina, quando i militanti di Gioventù Nazionale sezione D’Annunzio hanno provato a consegnare alcuni volantini contro la “ cultura maranza ” all’esterno di un istituto, ricevendo in cambio insulti e provocazioni varie. Come emerge dai video diffusi dal movimento sui social, pochi minuti dopo l’inizio del volantinaggio una docente dell’istituto ha iniziato a inveire contro chi volantinava, incitando alcuni studenti ad allontanare i ragazzi impegnati nell’attività politica. Successivamente alcuni esponenti del collettivo scolastico hanno intonato cori nel tentativo di contestare l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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