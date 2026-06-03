Siete dei fasci Spingiamoli Militanti della giovanile di FdI provocati all’esterno di una scuola per un volantino

Notizia in breve

Militanti della giovanile di un partito politico sono stati provocati all’esterno di una scuola durante la distribuzione di un volantino. Sono stati rivolti insulti come “Siete dei fasci” e “Spingiamoli”. Non sono stati riportati danni o conseguenze fisiche. La polizia ha preso nota degli episodi, ma non ci sono state denunce o interventi giudiziari. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra gli altri studenti.