Un docente della scuola secondaria di primo grado non può presentare domanda come commissario esterno

Durante un dibattito trasmesso il 1 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con una rappresentante della segreteria nazionale della Flc Cgil come ospite, è stato discusso un aspetto delle procedure di partecipazione agli esami di Stato. In particolare, si è parlato del fatto che un docente della scuola secondaria di primo grado non può presentare domanda come commissario esterno.

Nel question time del 1 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Graziamaria Pistorino, rappresentante della segreteria nazionale della Flc Cgil, è stata affrontata una questione relativa alle procedure per la partecipazione agli esami di Stato. Un focus particolare è stato posto su: termini e modalità di presentazione delle domande per commissari e presidenti di commissione per la maturità 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Mobilità, docente di scuola primaria può chiedere passaggio di ruolo alla secondaria ma deve scegliere solo un grado anche se l’abilitazione è accorpataLa domanda di passaggio di ruolo può essere presentata per un solo grado di istruzione anche se il docente possiede i requisiti per gradi diversi. Leggi anche: Maturità 2026, ecco le materie affidate ai docenti interni e chi dovrà presentare domanda come commissario esterno Tutorial domande commissari Maturità 2026: tutte le info utili