Sicurezza sei decreti in tre anni e mezzo | il cavallo di battaglia del governo che aggira il Parlamento sfidando Mattarella

Il 29 maggio 2026, il Ministero della Salute ha emanato un’ordinanza riguardante l’ebola, definendo il rischio di infezione nel paese come “basso”. Negli ultimi tre anni e mezzo, il governo ha approvato sei decreti sulla sicurezza, senza passare per il Parlamento. Questa modalità di approvazione è stata criticata per aver sfidato le procedure istituzionali e il ruolo del Capo dello Stato.

Il 29 maggio 2026 il Ministero della Salute ha firmato un’ordinanza sull’ ebola che parla, testualmente, di “basso rischio di infezione” sul territorio nazionale. Quattro giorni dopo lo stesso virus serve a giustificare un’urgenza. È il sesto “decreto sicurezza” del governo di Giorgia Meloni in tre anni e mezzo, e arriva come i cinque che lo precedono: addosso al Quirinale. Il provvedimento, raccontato dal Messaggero e atteso in uno dei prossimi Consigli dei ministri, serve a recepire il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, che entra pienamente in vigore il 12 giugno. Le norme comprimono i diritti dei richiedenti asilo, allargano espulsioni e rimpatri, legittimano i centri di trattenimento fuori dall’Unione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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